كتب - محمد الميموني:

استقر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على التشكيل التي سيخوض به مباراة تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي عند العاشرة من مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة لموسم 2025.

ونعرض لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجى دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، مينديز.

خط الوسط: نيفيز، فيتينيا، رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، وكفاراتسخيليا.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد حجز مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة بينما فاز تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة.