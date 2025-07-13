كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس العالم للأندية 2025، حين يلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره تشيلسي في مواجهة نارية يحتضنها ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن نسخة استثنائية أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

تأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في حين قدم باريس سان جيرمان عرضًا مذهلاً في نصف النهائي وأطاح بريال مدريد برباعية نظيفة.

وتحمل المباراة طابعًا ماليًا لافتًا، إذ سيحصل الفائز باللقب على مكافأة قدرها 40 مليون يورو، بعد أن ضمن كل فريق 30 مليون يورو نظير تأهلهما إلى النهائي.

ووفقًا للتقديرات، فقد تجاوزت عائدات باريس سان جيرمان وتشيلسي حاجز 100 مليون دولار حتى الآن، استنادًا إلى الحد الأدنى لمشاركة الفرق الأوروبية والذي يبلغ نحو 12 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو حصل عليها كل فريق مقابل أدائه في دور المجموعات (فوزان وخسارة).

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كشف أن مكافآت مشاركة الأندية الأوروبية في البطولة تتراوح بين 12.8 مليون دولار و38.19 مليون دولار، اعتمادًا على الأداء والتأهل.

وفي حال الفوز بالنهائي، سيصل إجمالي أرباح البطل إلى 124 مليون دولار، في ختام نسخة تاريخية من كأس العالم للأندية، تُعد الأضخم من حيث عدد المشاركين، وقيمة الجوائز.