كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لاحتضان واحدة من أقوى المباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي في نهائي النسخة الموسعة من البطولة.

ويقع ملعب "ميتلايف" في منطقة إيست راذرفورد، على مشارف مدينة نيويورك، ويعد من أبرز الملاعب متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة.

تم افتتاحه رسميًا في عام 2010، وبلغت تكلفة بنائه نحو 1.6 مليار دولار، ليصبح أحد أغلى الملاعب في العالم.

الملعب يتسع لحوالي 82,500 متفرج، ويتميز بتصميمه الفريد من نوعه الذي يجمع بين الطابع العصري والوظائف المتعددة، حيث يحتضن مباريات كرة القدم الأمريكية لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس، بالإضافة إلى مباريات كرة القدم الدولية، والعروض الفنية الكبرى.

وسبق لـ"ميتلايف" أن استضاف عددًا من الأحداث الرياضية الكبرى، أبرزها نهائي كوبا أمريكا المئوية عام 2016، وسوبر بول 2014، ومن المنتظر أن يحتضن نهائي كأس العالم 2026.

ومن أجل استضافة البطولات الدولية، خضع الملعب لتعديلات واسعة خلال عامي 2024 و2025، شملت إزالة بعض المقاعد الثابتة، وتوسيع أرضية الملعب لتناسب مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع استبدال النجيل الصناعي بأرضية عشبية طبيعية.

من الناحية التقنية، يضم الملعب شاشات عملاقة عالية الجودة في مختلف زواياه، إلى جانب نظام إضاءة LED متطور، وبنية تحتية متكاملة تتيح تجربة جماهيرية مميزة، تشمل أكثر من 200 جناح فاخر، و10 آلاف مقعد من الفئة المميزة.

ومن المتوقع أن تشهد مدرجات "ميتلايف" حضورًا جماهيريًا ضخمًا في نهائي مونديال الأندية، حيث بدأت أسعار التذاكر من 230 دولارًا، ووصلت في بعض الفئات إلى أكثر من 4 آلاف دولار، وسط طلب كبير من مشجعي الفريقين في الولايات المتحدة وأوروبا.