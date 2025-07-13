باريس وتشيلسي.. موعد مباراة نهائي كأس العالم 2025

كتب- محمد خيري:

يلتقي اليوم الأحد فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره تشيلسي، في نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة نهائي كأس العالم

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان مع تشيلسي، على أرضية ملعب ميتلايف، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريال مدريد في نصف النهائي بنتيجة (4-0)، بينما وصل تشيلسي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة (2-0).

ويبحث نادي باريس سان جيرمان، على استمرار السيطرة على الكرة العالمية، بعدما نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرا، بينما يبحث تشيلسي عن العودة لمنصات التتويج من جديد على الساحة العالمية.

وإذا انتهت المباراة بالتعادل عند نهاية الوقت الأصلي، يُلعب وقت إضافي، يتكون الوقت الإضافي من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة، مع استراحة لمدة خمس دقائق عند نهاية الوقت الأصلي،