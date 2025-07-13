كأس العالم للأندية 2025

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بحضور ترامب.. كواليس الحفل الغنائي في نهائي كأس العالم للأندية

10:58 ص الأحد 13 يوليه 2025
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    استشافة ترامب للاعبي يوفنتوس (1)
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    دونالد ترامب مع لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي (1)
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    باريس سان جيرمان (1)
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    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 17 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 17 صورة
    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (7)
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 17 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 17 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 17 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 17 صورة
    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    ملعب مباراة تشيلسي وبالميراس
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    تعليقات الجماهير على فوز تشيلسي على الترجي
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    لاعب تشيلسي (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة النهائية من اللقاء المنتظر بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ويحتضنها ملعب "ميتلايف".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتبث عبر منصة DAZN، الحاصلة علي حقوق بث البطولة.

تفاصيل حفل نهائي كأس العالم للأندية

كشف موقع "The Athletic" ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقيم حفلًا غنائيًا في المباراة النهائية الليلة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، والذي سيقام على 3 فقرات.

وأشار الموقع إلي أن هذا الحدث سيكون تاريخيًا، حيث إنها المرة الأولى التي تشهد فيها بطولات "فيفا" عرضاً بين الشوطين، ومن اللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر النهائي.

ولتنفيذ العرض دون الإضرار بأرضية الملعب، تم بناء مسرح عالي التقنية في أعلى المدرجات باستخدام 4000 قدم من الدعامات وشاشات بدقة 16 مليون بكسل، واستُخدمت ست شاحنات لنقله.

وأوضح هيو إيفانز، الرئيس التنفيذي لـ"جلوبال سيتيزن"، أن التصميم يضمن الحفاظ على العشب الطبيعي مع تقديم عرض بصري مميز وسريع التجهيز.

كما ستتضمن المباراة احتفالاً ضخماً قبل انطلاقها، يتكون من ثلاث مراحل: عدٍّ تنازلي، أداء أغنية "Desire" لروبي ويليامز ولورا بوسيني، ثم تحية لمستضيفة البطولة تشمل النشيد الوطني الأميركي، عرضاً جوياً، حرس الشرف، وألعاباً نارية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس العالم للأندية ترامب تشيلسي باريس سان جيرمان
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