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بعد قرابة 3 أسابيع من الانطلاق.. كم ربحت الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية؟

07:31 ص الأحد 13 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، مكافآت مالية ضخمة تُوزع وفقًا لتقدم كل فريق في الأدوار المختلفة ووفقا للتوزيع الجغرافي الخاص بها.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان فريق ريال مدريد يعتلي قائمة الأندية الأعلى أرباحًا بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، بإيرادات بلغت 61.5 مليون دولار حتى الآن.

ونستعرض خلال السطور التالية، الأرباح التي جمعتها الفرق حتى عبورها دور ال16 كالتالي:

الجوائز حتى الآن بالترتيب التالي (قبل خصم الضرائب):

1 - ريال مدريد الإسباني 61.5 مليون دولار

2. بايرن ميونخ الألماني 58.2 مليون دولار

3. باريس سان جيرمان الفرنسي 55.9 مليون دولار

4.تشيلسي الإنجليزي 53.6 مليون دولار

5. بوروسيا دورتموند الألماني 52.3 مليون دولار

6. مانشستر سيتي الإنجليزي 51.7 مليون دولار

7= بالميراس البرازيلي 39.8 مليون دولار

7= فلومينينسي البرازيلي 39.8 مليون دولار

9. إنتر ميلان الإيطالي 36.8 مليون دولار

10. الهلال السعودي 34.2 مليون دولار

11. بنفيكا البرتغالي 29.9 مليون دولار

12. فلامنجو البرازيلي 27.7 مليون دولار

13. بوتافوجو البرازيلي 26.7 مليون دولار

14. يوفنتوس الإيطالي 26.6 مليون دولار

15. بورتو البرتغالي 24.0 مليون دولار

16. أتلتيكو مدريد الإسباني 23.7 مليون دولار

17= إنتر ميامي الأمريكي 21.1 مليون دولار

17= مونتيري المكسيكي 21.1 مليون دولار

19. ريفر بليت الأرجنتيني 18.2 مليون دولار

20. بوكا جونيورز الأرجنتيني 17.2 مليون دولار

21. آر بي سالزبورج النمساوي 15.8 مليون دولار

22. ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 12.6 مليون دولار

23= الترجي التونسي 11.6 مليون دولار

23=العين الإماراتي 11.6 مليون دولار

23=الأهلي المصري 11.6 مليون دولار

26. لوس أنجلوس الأمريكي 10.6 مليون دولار

27= سياتل ساوندرز المكسيكي 9.6 مليون دولار

27= أوراوا ريدز الياباني 9.6 مليون دولار

27= أوسلان هيونداي الكوري الجنوبي 9.6 مليون دولار

27= الوداد المغربي 9.6 مليون دولار

27= باتشوكا المكسيكي 9.6 مليون دولار

32. أوكلاند سيتي النيوزيلندي 4.6 مليون دولار

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