القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان باريس سان جيرمان قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في نصف النهائي، فيما تأهل تشيلسي بعد تغلبه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في مواجهة مثيرة.

تاريخ المواجهات بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

تعد هذه المباراة هي التاسعة في تاريخ اللقاءات الرسمية بين الفريقين، حيث سبق أن التقيا 8 مرات في دوري أبطال أوروبا. ويتفوق باريس سان جيرمان بعدد الانتصارات، إذ فاز في 3 مباريات، مقابل فوزين لتشيلسي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

نتائج المواجهات السابقة:

دور المجموعات - دوري أبطال أوروبا

14 سبتمبر 2004: باريس سان جيرمان 0 - 3 تشيلسي

24 نوفمبر 2004: باريس سان جيرمان 0 - 0 تشيلسي

ربع النهائي - دوري أبطال أوروبا

2 أبريل 2014: باريس سان جيرمان 3 - 1 تشيلسي

8 أبريل 2014: باريس سان جيرمان 0 - 2 تشيلسي

دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا

17 فبراير 2015: باريس سان جيرمان 1 - 1 تشيلسي

11 مارس 2015: باريس سان جيرمان 2 - 2 تشيلسي

16 فبراير 2016: باريس سان جيرمان 2 - 1 تشيلسي

9 مارس 2016: باريس سان جيرمان 2 - 1 تشيلسي

وتعد المواجهة المرتقبة هي الأولى بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، إذ اقتصرت لقاءاتهما السابقة على منافسات دوري أبطال أوروبا.

على صعيد الأهداف، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 10 أهداف في شباك "البلوز"، بينما أحرز لاعبو تشيلسي 11 هدفا في مرمى الفريق الباريسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.