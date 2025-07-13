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خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

04:38 ص الأحد 13 يوليو 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 13 صورة
    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (7)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (5)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (6)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (1)
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    لقطات من مباراة باريس سان جيرمان وبتافوجو (1)
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    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
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    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
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القاهرة – مصراوي

تحظى منصة DAZN باهتمام كبير من عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة بعد إعلانها عن بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر ومجاني.

وكانت المنصة قد أعلنت منذ انطلاق البطولة عن نقل جميع المباريات عبر تطبيقها الرسمي وموقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع أو إدخال بيانات بنكية، وذلك بموجب اتفاق تاريخي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلغت قيمته مليار يورو، ويهدف إلى توفير تجربة مشاهدة مجانية وسلسة للجماهير في جميع أنحاء العالم.

خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

1- البحث والدخول إلى المنصة

- افتح متصفح الإنترنت على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

- ابحث عن "DAZN" عبر محرك جوجل.

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي www.dazn.com أو حمل التطبيق من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

2- إنشاء حساب جديد

- اختر "تسجيل حساب" (Sign Up).

- أدخل بياناتك الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور)، أو قم بالتسجيل مباشرة باستخدام حسابك على Google أو Facebook.

3- تصفح جدول البث

- بعد إنشاء الحساب، انتقل إلى الصفحة الرئيسية أو جدول البث المباشر.

- ابحث عن مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، أو انتظر اقتراب توقيت انطلاق المباراة لتظهر في الصفحة الرئيسية.

4- بدء المشاهدة

- بمجرد بدء المباراة، اضغط على زر "تشغيل" (Play).

- استمتع بالمشاهدة المجانية بجودة عالية عبر المنصة، دون أي رسوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منصة DAZN كأس العالم للأندية موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان تشيلسي
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