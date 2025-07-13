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تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

04:34 ص الأحد 13 يوليو 2025
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القاهرة – مصراوي

تنتظر الجماهير العربية وعشاق كرة القدم حول العالم المواجهة النارية المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري.

تردد قناة MBC مصر 2 HD لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025

وقد حصلت مجموعة قنوات MBC السعودية على حقوق البث الحصري للمباراة النهائية، التي ستقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وفيما يلي بيانات تردد قناة MBC مصر 2 HD على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة للمباراة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)

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تردد قناة MBC مصر 2 HD نهائي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان تشيلسي موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية
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