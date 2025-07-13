القاهرة - مصراوي

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 13 يوليو، ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقد تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في الدور نصف النهائي.

وحجز أيضا تشيلسي الإنجليزي مقعده في دور النهائي عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.