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موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

04:31 ص الأحد 13 يوليو 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان
  • عرض 10 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 10 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
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    باريس سان جيرمان (1)
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القاهرة - مصراوي

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد الموافق 13 يوليو، ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقد تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في الدور نصف النهائي.

وحجز أيضا تشيلسي الإنجليزي مقعده في دور النهائي عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي نهائي كأس العالم للأندية موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية تشيلسي ضد باريس سان جيرمان
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