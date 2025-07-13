القاهرة – مصراوي

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والعالمية مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت البطولة في 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.

تردد قناة MBC Action HD لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية

وفي إطار تغطيتها الإعلامية الشاملة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق البث الحصري لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تعرض المباراة عبر قناة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: عالية الدقة (HD)