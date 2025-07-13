القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

القنوات المجانيةالناقلة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنقل المباراة النهائية عبر مجموعة قنوات MBC السعودية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لعدد من مباريات البطولة، ضمن اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المنتظر أن تعرض المباراة مجانا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action، حيث ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للحدث، ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC.