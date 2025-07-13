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القنوات المجانية التي تعرض مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

04:27 ص الأحد 13 يوليه 2025
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    ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 14 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 14 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 14 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 14 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 14 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 14 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 14 صورة
    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (7)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (5)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (6)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (1)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (4)
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القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

القنوات المجانيةالناقلة مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنقل المباراة النهائية عبر مجموعة قنوات MBC السعودية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لعدد من مباريات البطولة، ضمن اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المنتظر أن تعرض المباراة مجانا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action، حيث ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للحدث، ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان قنوات ناقلة مباراة تشيلسي قنوات ناقلة مباراة باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية 2025
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