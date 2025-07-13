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مركز صلاح.. آخر تحديث لترتيب سباق جائزة الكرة الذهبية

05:00 ص الأحد 13 يوليه 2025
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    ديوجو جوتا ومحمد صلاح (2)
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    احتفال رافينيا (2)
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    لامين يامال
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    بيدري
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كتب - محمد القرش:

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 مساء يوم الاثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأصدرت صحيفة "ذا أثليتيك" تحديثا جديدا بشأن ترتيب سباق الفوز بالكرة الذهبية 2025، حيث تصدر عثمان ديمبيلي القائمة متفوقا على صلاح ورافينيا.

ترتيب سباق الكرة الذهبية

1. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

2. فيتينيا (باريس سان جيرمان والبرتغال)

3. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

4. رافينيا (برشلونة والبرازيل)

5. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

6. فابيان رويز (باريس سان جيرمان وإسبانيا)

7. بيدري (برشلونة وإسبانيا)

8. أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب)

9. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

10. هاري كين (بايرن ميونخ وإنجلترا)

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ترتيب سباق الكرة الذهبية ترتيب الكرة الذهبية 2025 الكرة الذهبية صلاح ديمبيلي مبابي رافينيا
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