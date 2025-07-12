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لاعب المقاولون العرب إلى رابع الدوري المجري

10:52 م السبت 12 يوليه 2025

نادي المقاولون العرب

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كتب - محمد القرش:

وافق نادي المقاولون العرب على سفر محمد طارق، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، لفترة معايشة لمدة أسبوعين مع نادي جيور إف سي المجري، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي لدعم احترافه في أوروبا.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب بحضور القطاع الفني، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتقديم صورة مشرف تليق بلهجة النادي، الذي سبق وخرج منه نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني.

وأكد محمد عادل أن النادي مستمر في دعم مواهب الشباب وتسهيل فرص الاحتراف الخارجي.

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المقاولون العرب الدوري المجري نادي جيور إف سي المجري محمد عادل محمد صلاح ومحمد النني
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