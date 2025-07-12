كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

جميع المباريات

إعلان

الدوري الإسباني يفاجئ ريال مدريد بشأن طلب تأجيل أول مباراة

10:42 م السبت 12 يوليه 2025

شعار ريال مدريد (10)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الافتتاحية لموسم 2025-2026 تم رفضه.

وكان ريال مدريد تقدم بطلب لتأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري أمام أوساسونا، المقرر إقامتها في 19 أغسطس، بسبب مشاركته في المراحل الأخيرة من كأس العالم للأندية.

وخرج الريال من البطولة في نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي بخسارته 4-0 أمام باريس سان جيرمان،قبل 40 يومًا من مباراته الافتتاحية المقررة في الدوري ضد أوساسونا.

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، قال تيباس إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتخذ قرارًا بعدم تأجيل المباراة الأولى لريال مدريد في الموسم، ووافقت رابطة الدوري الإسباني على هذه النتيجة.

وقال تيباس: "أعتقد أنهم سيحصلون على 20 يومًا للراحة بدلاً من 21، ولا توجد دوريات أخرى فعل ذلك الأمر، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لتشيلسي أو الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان".

واختتم: "لذا لا أعتقد أنه ينبغي لنا تغيير التقويم لهذا السبب، خاصة وأن الأمر يتعلق بيوم واحد فقط".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان أخبار ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة