الدوري الإسباني يفاجئ ريال مدريد بشأن طلب تأجيل أول مباراة

كتب - محمد القرش:

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الافتتاحية لموسم 2025-2026 تم رفضه.

وكان ريال مدريد تقدم بطلب لتأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري أمام أوساسونا، المقرر إقامتها في 19 أغسطس، بسبب مشاركته في المراحل الأخيرة من كأس العالم للأندية.

وخرج الريال من البطولة في نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي بخسارته 4-0 أمام باريس سان جيرمان،قبل 40 يومًا من مباراته الافتتاحية المقررة في الدوري ضد أوساسونا.

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، قال تيباس إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتخذ قرارًا بعدم تأجيل المباراة الأولى لريال مدريد في الموسم، ووافقت رابطة الدوري الإسباني على هذه النتيجة.

وقال تيباس: "أعتقد أنهم سيحصلون على 20 يومًا للراحة بدلاً من 21، ولا توجد دوريات أخرى فعل ذلك الأمر، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لتشيلسي أو الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان".

واختتم: "لذا لا أعتقد أنه ينبغي لنا تغيير التقويم لهذا السبب، خاصة وأن الأمر يتعلق بيوم واحد فقط".