ماذا قال مدربي باريس وتشيلسي قبل كأس العالم للأندية 2025؟

كتب - محمد القرش:

أقيم المؤتمر الصحفي لنهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت، وتحدث مدربي باريس سان جيرمان وتشيلسي عن لقاء القمة الأوروبية.

وقال لويس إنريكي مدرب باريس: "سنحاول التتويج بكأس العالم أمام تشيلسي، حيث سنلعب المباراة الأخيرة من الموسم بأجواء إيجابية".

وأضاف: "هذا الموسم يمكنه أن يكون الأفضل لي خلال مسيرتي التدريبية، لكن لقاء تشيلسي لن يكون سهل".

وعلى الجانب الآخر، قال ماريسكا مدرب تشيلسي: "باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم، لكن المباراة أمامنا ستكون مختلفة".

واختتم: "طريقة التحضير لمباراة باريس لن تختلف عن أي لقاء آخر، وسنحاول إيجاد طريقة للتفوق عليهم فنيا ومنع هجماتهم".

وتقام المباراة النهائية لمونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الأحد بتوقيت مصر.