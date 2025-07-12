كأس العالم للأندية 2025

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قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

09:39 م السبت 12 يوليه 2025
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    ملعب ميتلايف قبل مواجهة فلومينينسي لأولسان في كأس العالم للأندية - Copy_Easy-Resize.com
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كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويعد هذا هو النهائي الأول في تاريخ مونديال الأندية الذي يجمع بين طرفين من قارة أوروبا.

موعد نهائي كأس العالم

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الأحد بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف الواقع في منطقة نيويورك الأمريكية.

الجوائز المالية لنهائي المونديال

يحصل الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية على 30 مليون دولار أمريكي (باريس وتشيلسي)، بينما يحصد الفائز بالبطولة 40 مليون دولار.

القنوات الناقلة لمباراة باريس وتشيلسي

أعلنت شبكة قنوات "إم بي سي" نقل مباراة نهائي كأس العالم بين باريس وتشيلسي مجانا، عبر قناتي "MBC MASR" و"MBC MASR 2".

ملعب نهائي كأس العالم

يقام اللقاء على ملعب ميتلايف الذي اُفتتح في يوم 10 من شهر أبريل عن عام 2010، بعد عملية بناء امتد 3 أعوام.

ويتسع الملعب الواقع في منطقة نيويورك الأمريكية لـ 82500 مشجع، حيث يعد موطنا لفريقي نيويورك جيتس ونيويورك جاينتس في دوري كرة القدم الأمريكية.

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