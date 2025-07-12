على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام

كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور لمشجع نادي وست هام يونايتد يحرق قميص محمد قدوس لاعب الفريق السابق على "شواية".

وجاء هذا الفعل، بعد انتقال اللاعب الغاني إلى توتنهام النظير الأزلي لنادي وست هام يونايتد عبر التاريخ.

وانتقل قدوس لتوتنهام في صفقة بلغت قيمتها 63 مليون يورو، بعقد طويل الأمد والقميص رقم 20.

وكان اللاعب الغاني انتقل إلى وست هام قادما من أياكس في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون يورو.

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