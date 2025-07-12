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على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام

09:24 م السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مشجع وست هام يحرق قميص محمد قدوس (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد قدوس بقميص توتنهام (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد قدوس مع أياكس
  • عرض 8 صورة
    محمد قدوس بقميص توتنهام (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد قدوس مع وست هام (3)
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    محمد قدوس مع وست هام (2)
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    محمد قدوس مع وست هام (1)
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كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور لمشجع نادي وست هام يونايتد يحرق قميص محمد قدوس لاعب الفريق السابق على "شواية".

وجاء هذا الفعل، بعد انتقال اللاعب الغاني إلى توتنهام النظير الأزلي لنادي وست هام يونايتد عبر التاريخ.

وانتقل قدوس لتوتنهام في صفقة بلغت قيمتها 63 مليون يورو، بعقد طويل الأمد والقميص رقم 20.

وكان اللاعب الغاني انتقل إلى وست هام قادما من أياكس في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون يورو.

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