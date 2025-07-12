في عيد ميلاده.. لامين يامال يختار تشكيل برشلونة التاريخي

كتب - محمد القرش:

اختار لامين يامال التشكيل المفضل له في تاريخ نادي برشلونة، في عيد ميلاده الـ18.

وفي مقطع فيديو عبر حساب نادي برشلونة، ظهر يامال وهو يختار التشكيل الأفضل في تاريخ البارسا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيكتور فالديز.

خط الدفاع: بيكيه - بويول - ماسكيرانو.

خط الوسط: تشافي - إنييستا - بوسكيتس.

خط الهجوم: رونالدينيو - ليونيل ميسي - نيمار - لويس سواريز.

ومنذ تصعيد الجناح الإسباني للفريق الأول مع البارسا، ساهم في 59 هدفا (سجل 25 هدفا، وقدم 34 تمريرة حاسمة) خلال 106 مباراة بجميع المسابقات.

Lamine's team is so good pic.twitter.com/oeBfKMOMmm — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2025

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