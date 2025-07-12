وُلد في الكويت.. برشلونة يتعاقد مع لاعب جديد

كتب - محمد القرش:

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، تعاقد نادي برشلونة مع لاعب جديد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن روني باردجي وقع عقده مع برشلونة قادمًا من كوبنهاجن مقابل مليوني يورو.

وأوضح رومانو أن العقد يمتد حتى يونيو 2029 أي لمدة أربع سنوات، ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وبدأ الجناح الأيمن السويدي مسيرته الكروية مع ناشئين مالمو السويدي، حيث انتقل إلى كوبنهاجن في موسم 2020/21.

وذكر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في معلومات وانتقالات لاعب كرة القدم، أن روني وُلد في دولة الكويت.

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