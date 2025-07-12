ملعب نهائي كأس العالم للأندية شاهد على حسرة ميسي

كتب - محمد القرش:

يلاقي باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي غدا الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

افتتح ملعب ميتلايف في 10 أبريل 2010 ، بعد عملية بناء استمرت ثلاث سنوات، حيث بدأ العمل في المشروع لأول مرة في عام 2007.

وتم تغيير اسمه في عام 2011 بعد حصول شركة التأمين ميتلايف على حقوق التسمية لمدة 25 سنة.

ويتسع الملعب لـ 82500 مشجع، حيث يعد موطنا لفريقي نيويورك جيتس ونيويورك جاينتس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وبلغت تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار آنذاك، وكان من المقرر في الأصل أن يكون الملعب المضيف لعرض نيويورك لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012.

ومنذ افتتاحه، أصبح ملعب ميتلايف وجهة منتظمة لمباريات كرة القدم الدولية والبطولات التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وقد استضاف مباريات ربع النهائي في بطولتي كأس الكونكاكاف الذهبية عامي 2011 و2015، حيث شهد على حسرة ميسي بعد خسارة كوبا أمريكا 2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وتقام المباراة النهائي لمونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.