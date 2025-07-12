لماذا استُبعد كريستال بالاس من المشاركة في الدوري الأوروبي؟

كتب - محمد القرش:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد فريق كريستال بالاس من مسابقة الدوري الأوروبي والمشاركة في دوري المؤتمرات بدلا من ذلك.

وتأهل كريستال بالاس إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي 2024/25، مما منحه أول لقب كبير في تاريخه.

واعتبرت هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مشاركة كل من كريستال بالاس وأولمبيك ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي انتهكت قواعد ملكية الأندية المتعددة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ما هي قواعد الاتحاد الأوروبي التي تم خرقها؟

تتناول المادة 5 من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخاصة بالدوري الأوروبي مسألة ملكية الأندية المتعددة، ومن بين هذه القواعد أنه اعتبارًا من 1 مارس 2025، "لا يجوز لأي شخص المشاركة في آن واحد، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي صفة كانت، في إدارة أو إدارة أو أداء رياضي لأكثر من نادٍ واحد مشارك في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي للأندية".

وقررت هيئة مراقبة كرة القدم في الاتحاد الإنجليزي أن ملكية رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور لحصة في كريستال بالاس، عبر إيجل فوتبول، وفي ليون، تنتهك لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن ملكية الأندية المتعددة.

وكان ليون قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أنه لن يشارك في الدوري الأوروبي، لكن النادي نجح في الاستئناف ضد هبوطه.

لماذا لا يشارك كريستال بدلا من ليون؟

ينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفيا) على أنه في مثل هذه الحالات، يُسمح للنادي صاحب أعلى تصنيف في بطولته المحلية بالمشاركة في بطولة الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، لذلك، يبقى ليون في دوري أبطال أوروبا بفضل احتلاله المركز السادس في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعد أن احتل بالاس المركز الثاني عشر.