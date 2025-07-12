مشاهير وحفل سري.. لامين يامال يحتفل بعيد ميلاده الـ18 اليوم

كتبت-هند عواد:

يستعد الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، للاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر، ويخطط لحفل سري مع عائلته، يمنع فيه استخدام الهواتف المحمول.

ووفقا لموقع "RT"، يحتفل لامين يامال بعيد ميلاده الـ18، غدا الأحد 13 يوليو، ويقيم حفلا في مدينة برشلونة اليوم.

وأضافت الصحيفة، أن الحفل سيضم العديد من المؤثرين والمشاهير والمطربين، إضافة إلى عارضات أزياء، وسيتم اتباع قواعد صارمة، منها عدم استخدام الهواتف، للحفاظ على السرية ومنع تسريب أي صور.