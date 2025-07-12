كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

مشاهير وحفل سري.. لامين يامال يحتفل بعيد ميلاده الـ18 اليوم

04:50 م السبت 12 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفال لامين يامال بالنظارات الشمسية
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال يرتدي نظارتين شمسيتين
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال (2)
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال (3)
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال (2)
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال (1)
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال 13
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال 14
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال 8
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال 11
  • عرض 15 صورة
    لامين يامال 7
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، للاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر، ويخطط لحفل سري مع عائلته، يمنع فيه استخدام الهواتف المحمول.

ووفقا لموقع "RT"، يحتفل لامين يامال بعيد ميلاده الـ18، غدا الأحد 13 يوليو، ويقيم حفلا في مدينة برشلونة اليوم.

وأضافت الصحيفة، أن الحفل سيضم العديد من المؤثرين والمشاهير والمطربين، إضافة إلى عارضات أزياء، وسيتم اتباع قواعد صارمة، منها عدم استخدام الهواتف، للحفاظ على السرية ومنع تسريب أي صور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال برشلونة عيد ميلاد لامين يامال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان