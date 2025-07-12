الوصل الإماراتي يضم بديل وسام أبو علي

كتب ـ مصطفى الجريتلي

أعلن نادي الوصل الإماراتي التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس سالدانيا قادمًا من فرينكفاروزي المجري خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما فشل في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي.

وأوضح النادي الإماراتي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت أن اللاعب سيغادر إلى هولندا للانتظام بمعسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل.

صاحب الـ 25 عاماً شارك خلال الموسم الماضي بـ 44 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 2249 دقيقة لعب.

صحيفة "الخليج" الإماراتية ذكرت عبر تقرير لها مؤخرًا أن نادي الوصل قد انسحب من صفقة التعاقد مع وسام أبو علي بسبب مطالب الأهلي المالية.

وأوضح مصدر مسؤول في النادي الأهلي، خلال تصريحات لمصراوي، سبب عدم إتمام الاتفاق مع الأندية التي فاوضت اللاعب خلال الفترة الجارية.

وأشار المصدر إلى أنهم وضعوا مبلغ 10 ملايين دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي وهو ما لم يصل له أي نادِ إذ كان العرض المُقدم من الوصل بقيمة 7 مليون دولار مع مليون دولار امتيازات.

اقرأ أيضًا:

وجهة محتملة جديدة لوسام أبو علي بعد انسحاب الوصل والريان

4 لاعبين أشعلوا حرب الصفقات بين الأهلي والزمالك