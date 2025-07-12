كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مفاجأة بشأن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بعد تجديد تعاقده مع الفريق.

وذكرت الصحيفة، أن رونالدو ينوي عقد اجتماع عاجل مع مدرب النصر المنتظر مواطنه جيسوس، لوضع خطة لعدد الدقائق التي سيشارك فيها اللاعب بالموسم الجديد، إذ أنه لا ينوي اللاعب أساسيا باستمرار.

وأضافت الصحخيف، أن رونالدو يرغب في الحفاظ على لياقته البدنية، وغير متحمسا للظهور بشكل أساسي باستمرار.

وجدد كريستيانو رونالدو تعاقده مع النصر السعودي، لمدة موسمين إضافيين، مقابل ما يقرب من 200 مليون يورو سنويا، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات الخرافية، مثل امتلاكه أسهم في النادي واختيار مدرب الفريق والصفقات الجديدة.