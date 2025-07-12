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ابن النني يهنئه بعيد ميلاده.. والأخير يرد (صورة)

02:35 م السبت 12 يوليو 2025
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    النني
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    النني
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ابن النني يهنئه بعيد ميلاده.. والأخير يرد (صورة)


كتب ـ محمد الميموني:


هنأ مالك نجل محمد النني والده بعيد ميلاده ال 33 عاماً بطريقة خاصة.


ونشر مالك النني عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم السبت صورة تجمعه بوالده وكتب عليها،:قائلاً" كل سنه وانت طيب يا بابا".


ورد الدولي المصري محمد النني على نجلة قائلاً:" حبيب قلب أبوك وروح أبوك".


ويستمتع محمد النني خلال الفترة الجارية بفترة الإجازة قبل الانتظام بمعسكر فريق الجزيرة الإماراتي للتحضير للموسم المقبل.


وشارك النني بقميص الجزيرة خلال الموسم الماضي بـ 33 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع 3 لزملائه.

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النني مالك نجل محمد النني
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