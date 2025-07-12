كتبت-هند عواد:

يقام نهائي النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في العاشرة مساء غدا الأحد.

وتشهد المباراة مجموعة من الأرقام القياسية للفريقين، وهي:

ماركينيوس هو اللاعب الأكثر مشاركةً دوليًا بين الفريقين، إذ خاض 99 مباراة دولية مع البرازيل، يليه زملاؤه في باريس سان جيرمان: أشرف حكيمي (85 مباراة مع المغرب)، وجيانلويجي دوناروما (74 مباراة مع إيطاليا)، وعثمان ديمبيلي (56 مباراة مع فرنسا)، وموسيس كايسيدو لاعب تشيلسي (55 مباراة مع الإكوادور).

يتصدر جناح باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا، قائمة الهدافين الدوليين، برصيد 18 هدفًا في 41 مباراة مع جورجيا، يليه حكيمي، ثم الكوري الجنوبي لي كانج إن (11 هدفًا لكل منهما).

قطع لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، فيتينيا، أكبر مسافة في هذه البطولة: 69.4 كيلومترًا.

عثمان ديمبيلي هو أكثر لاعبي تشيلسي وباريس سان جيرمان تسجيلًا للأهداف في موسم 2024/2025، وسجّل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا 35 هدفًا، منها 25 هدفًا في 25 مباراة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

أكمل جناح تشيلسي بيدرو نيتو أكبر عدد من المراوغات في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، 18 تمريرة.

تُوّج باريس سان جيرمان بطلاً لفرنسا 13 مرة، وهو رقم قياسي، 11 منها في المواسم الـ 13 الأخيرة.

أما تشيلسي، فقد فاز بلقب إنجلترا ست مرات، في مواسم 1954/1955، و2004/2005، و2005/2006، و2009/2010، و2014/2015، و2016/2017.

حافظ جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على نظافة شباكه خمس مرات في هذه البطولة.

أما روبرت سانشيز، حارس مرمى تشيلسي، فقد حافظ على نظافة شباكه مرتين.

يسعى باريس سان جيرمان للفوز بخمسة ألقاب من أصل خمس بطولات هذا الموسم.

أربعة لاعبين فائزين بكأس العالم للمنتخبات، سيحصد أحدهم الميدالية الذهبية يوم الأحد، ساهم عثمان ديمبيلي، ولوكاس هيرنانديز، الذي سيغيب عن النهائي بسبب الإيقاف، وبريسنيل كيمبيمبي في فوز فرنسا بكأس العالم في روسيا 2018، بينما كان إنزو فرنانديز عنصرًا أساسيًا في فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022.

سجل تشيلسي ثلاثة أهداف من خارج منطقة الجزاء في هذه البطولة، أما باريس سان جيرمان، فقد سجل هدفين بفضل فابيان رويز ضد أتلتيكو مدريد، وديزاير دويه ضد بايرن ميونخ.

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