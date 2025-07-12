كتب ـ محمد الميموني:

يستضيف ملعب "ميتلايف" نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان و نظيره تشيلسي يوم الأحد .

وكان ملعب ميتلايف، قد استضاف نهائي كوبا "المئوية" التي تستضيفها في 2016 كذلك استضاف مباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي في دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي

ويلتقي باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد نظيره تشيلسي في نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي حجز مقعد نهائي في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة بينما فاز تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي.