كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2025.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره تشيلسي عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية.

ونعرض لكم في السطور التالية طاقم حكام مباراة باريس سان جيرمان و تشيلسي كالتالي:

ـ حكم ساحة الأسترالي علي رضا فغاني

ـ مساعديه أنتون شيشتينين وأشلي بيتشام (أستراليين)

ـ حكمًا رابعًا الأرجنتيني فاكوندو تيو.

ـ حكم مساعد احتياطي الأرجنتيني جابرييل تشادي.

ويستضيف ملعب "ميتلايف" مباراة باريس سان جيرمان و تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.