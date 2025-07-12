تصل لـ8000 دولار.. أسعار تذاكر نهائي كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "ميتلايف" نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقرر له في العاشرة مساء غدا الأحد، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

ويتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظاما جديدا بشأن بيع تذاكر مباريات المونديال، إذ يرتفع سعر التذكرة بزيادة الطلب عليها.

ووفقا لشبكة "ذا أثلتيك"، أرخص سعر لتذكرة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في النهائي حاليا، هو 312.20 دولارًا أمريكيًا، عبر موقع "Ticketmaster" الإلكتروني الرسمي للفيفا.

كما يوفر نظام البيع، تذاكر إعادة بيع موثقة في بعض المواقع الرئيسية بالملعب، بأسعار تتراوح بين 1400 و8000 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن مباراة نصف النهائي بين تشيلسي وفلوميننسي، حُدّدت أسعار تذاكرها في البداية عند 473.90 دولارًا أمريكيًا، ثم خُفّضت لاحقًا إلى 13.40 دولارًا أمريكيًا.

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