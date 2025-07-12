طريق باريس سان جيرمان وتشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في العاشرة مساء غدا الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

طريق تشيلسي إلى النهائي

تعرض تشيلسي لهزيمة واحدة في كأس العالم للأندية، وذلك من فلامنجو في مرحلة المجموعات بثلاثية مقابل هدف، ولعب الفريق آخر 22 دقيقة من دون نيكولاس جاكسون الذي طُرد بعد تدخل عنيف على أيرتون بينما، وكان النتيجة حينها 2-1 لصالح فلامنجو، قبل أن يسجل هدفين آخرين.

وضمن تشيلسي صدارة المجموعة الرابعة بانتصارين على لوس أنجلوس إف سي والترجي التونسي، وكان هذا التصنيف في صالحهم، إذ أوقعتهم القرعة في دور الستة عشر مع بنفيكا بدلاً من مواجهة بايرن ميونيخ.

وبعد أن ضمنت ركلة الجزاء التي سجلها أنخيل دي ماريا في الوقت بدل الضائع تأهل فريقه إلى الدور الثاني، استغل تشيلسي طرد جيانلوكا بريستياني ليسجل ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي ويواصل مشواره في البطولة.

وتلا ذلك لقاء مع بالميراس، إذ سجل كول بالمر هدفًا مبكرًا وهدفًا عكسيًا من ويفرتون، مما وضع فريق ماريسكا في مواجهة فريق برازيلي آخر في نصف النهائي، وهو فلومينينسي.

وفي لقاءٍ جمع بين تشيلسي ومدافعه السابق تياجو سيلفا، حقق الفريق فوزًا بنتيجة 2-0، وسجل جواو بيدرو، الذي انضم للنادي قبل أسبوع واحد فقط، هدفي اللقاء ضد الفريق الذي بدأ مسيرته فيه، ليقود فريقه إلى النهائي.

طريق باريس سان جيرمان إلى النهائي

افتتح باريس سان جيرمان، مشواره في كأس العالم للأندية، بالفوز على أتلتيكو مدريد 4-0، وكان هدف إيجور جيسوس في الهزيمة 1-0 أمام بوتافوجو هو الثغرة الوحيدة في السجل الدفاعي المثالي لفريق لويس إنريكي، وعاد الفريق وفاز على سياتل ساوندرز 2-0 في مباراته الأخيرة بدور المجموعات.

وكانت أربعة أهداف في الشوط الأول كافية لتأهل باريس سان جيرمان من دور الستة عشر أمام إنتر ميامي، ونجمه السابق ليونيل ميسي. وواصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بفوزه اللاحق على بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، بنتيجة 2-0 ، رغم تلقيه بطاقتين حمراوين في اللحظات الأخيرة.

وواصل باريس سان جيرمان هيمنته في الدور نصف النهائي بعدما تغلب بسهولة على ريال مدريد 4-0.

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