كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن مواجهة نظيره تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي

ويلتقي باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد نظيره تشيلسي في نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية له اليوم السبت:" من المهم أن ندرك مدى صعوبة هذه المباراة، تشيلسي يملك مدربًا شابًا يحب الاستحواذ على الكرة، ولديه فريق يضم لاعبين يتمتعون بقدرات فردية عالية".

وأشار مدرب باريس سان جيرمان إلى أن تشيلسي عندما يدافع يفعل مثلهم، مضيفًا:"الفريق لديه قوة بدنية أيضًا، لذا ستكون مباراة متقاربة، وستكون صعبة لأننا متشابهان في معظم جوانب اللعب، نحن مستعدون، وهم أيضًا، كلانا فاز ببطولة أوروبية هذا الموسم، لذا ستكون مباراة مثيرة".

وأتم إنريكي تصريحاته بقوله:"الفوز بهذه البطولة يعني لنا الكثير، بلا شك لقد كان هدفنا الرئيسي عندما وصلنا إلى باريس، وكان هدفنا هو صناعة التاريخ".

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي حجز مقعد نهائي في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة بينما فاز تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي.