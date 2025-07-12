كأس العالم للأندية 2025

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القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية

12:05 م السبت 12 يوليو 2025

باريس سان جيرمان

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كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب ميتلايف مباراة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان الفرنسي ضد تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة باريس وتشيلسي والقناة الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء يوم غد الأحد على ملعب "ميتلايف" وتنقل المباراة عبر قناة ام بي سي مصر.

ويذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي حجز مقعد نهائي في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة بينما فاز تشيلسي الإنجليزي على نظيره فلومينينسي البرازيلي.

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باريس سان جيرمان تشيلسي كأس العالم للأندية 2025
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