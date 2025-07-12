كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "ميتلايف"، مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي. واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الإجراءات التأمينية لهذا اللقاء.

وقرر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، افتتاح مقرا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على بعد أميال من مكان إقامة المباراة، وبالتحديد داخل برجه في مدينة نيويورك، في خطوة لتعزيز علاقته مع جياني إنفانتينو رئيس فيفا، تمهيدا لاستضافة بلاده لكأس العالم للمنتخبات.

ويشارك دونالدو ترامب في حفل تسليم كأس العالم لأحد الفريقين، غدا الأحد، إضافة إلى حضور كبار الشخصيات تلك المباراة.

وذكرت شبكة "ذا أثيليتك"، أنه هناك إجراءات تأمينية لملعب اللقاء، واستشهدت بما حدث في مباراة بوروسيا دورتموند وأولسان الكوري الجنوبي، في دور المجموعات، عندما حضر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس.

وعززت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكي حشدًا صغيرًا من 8239 شخصًا، قاموا بمسح الملعب الذي يتسع لـ 26 ألف متفرج والمناطق المحيطة به بحثًا عن أي تهديد لرجل يحتل المرتبة الأولى في ترتيب خلافة الرئاسة في البلاد.

وقال نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "خضعنا لتفتيش أمني مشدد. عندما غادرنا الفندق، خضعنا لاختبار شم بواسطة كلب. وعندما دخلنا الملعب، صعد شخص ما إلى الحافلة برفقة كلب آخر. هذا أمر طبيعي تمامًا. إنها كأس عالم. إنهم أشخاص رفيعو المستوى، لذا أعتقد أنه أمر طبيعي، لكن الوضع كان متوترًا نسبيًا".

وأضافت الصحيفة، أن في لقاء النهائي ستكون الإجراءات الأمنية أكثر مما حدث في مباراة بروسيا دورتموند.

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