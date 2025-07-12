مثل منتخبين.. لاعب مغربي ينتقل إلى ريال مدريد

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ألميريا الإسباني، انتقال لاعبه الشاب رشاد فتال إلى ريال مدريد الإسباني، وقال في بيان عبر منصة "إكس": "نادي ألميريا وريال مدريد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رشاد. نتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رشاد فتال وقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد حتى عام 2028، لكنه سيكون مع الفريق "الرديف"، بعد تصعيد جارسيا للفريق الأول.

من هو رشاد فتال لاعب ريال مدريد الجديد؟

ولد رشاد فتال في إسبانيا عام 2005، لكنه يمتلك أصول مغربية، وانضم إلى مدرسة نادي ألميريا وهو بعمر الـ7 سنوات، وبالتحديد عام 2012، وفي العام الماضي 2024، تم تصعيد رشاد فتال إلى الفريق الأول.

ويمتلك فتال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، إلا أنه لعب 3 مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاما وسجل هدفين، وبعدها ارتدى قميص أسود الأطلس تحت 20 عاما، ولعب معهم 5 مباريات واحرز هدفا.

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