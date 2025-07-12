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بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. 3 تصرفات من مصطفى محمد تجاه الزمالك

10:30 ص السبت 12 يوليه 2025
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  • عرض 9 صورة
    انستجرام مصطفى محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفى محمد يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 9 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 9 صورة
    مصطفي محمد
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كتبت-هند عواد:

شهدت الفترة الماضية غموضا حول مستقبل الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في أكثر من مناسبة.

وقال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن مصطفى محمد يقترب من الانضمام للنادي الأهلي.

وفي موقف مفاجئ، وضع مصطفى محمد اسم الزمالك ورمز تعبير "قلب أبيض" في سيرته الذاتية على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولا يعد هذا التصرف الوحيد الذي قام به مصطفى محمد تجاه الزمالك، إذ أنه في أبريل الماضي، سجل هدفا لنانت في الدوري الفرنسي، واحتفل بشعار الأبيض "القوس والسهم".

وخلال قضاء إجازته في مصر، حضر مصطفى مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، ووجهت جماهير القلعة البيضاء التحية وهتفوا له بـ"الزملكاوي اهو"، كما ظهر مصطفى متحمسا على مقاعد بدلاء الزمالك أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.

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