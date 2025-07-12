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سر إعلان قرار ليفربول التاريخي بخصوص جوتا الساعة 8:20

05:58 ص السبت 12 يوليو 2025
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كتب - يوسف محمد:

في لفتة إنسانية قرر نادي ليفربول الإنجليزي، حجب القميص رقم 20 الذي كان يرتديه لاعب الفريق الراحل ديوجو جوتا، تكريما له بعد وفاته في حادث سير رفقة شقيقه خلال الأيام الماضية.

وأعلن نادي ليفربول أمس، في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي يكتب بالإنجليزية 20:20، في إشارة إلى رقم القميص الذي كان يرتديه اللاعب مع الريدز.

وكان جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ويذكر أن النجم البرتغالي كان قد انضم إلى فريق ليفربول الإنجليزي، في سبتمبر 2020 قادما من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

والجدير بالذكر لاعبو فريق ليفربول اليوم الجمعة، على تأبين النجم الراحل من خلال وضع الزهور من أمام ملعب "أنفيلد" بتواجد عائلة الراحل.

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