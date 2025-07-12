كتب - يوسف محمد:

أثار محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان خبر زواجه للمرة الثانية بشكل رسمي، من فتاة مغربية تدعى حنان.

وكانت زوجة النني الثانية حنان، نشرت منذ عدة أيام صورة لها رفقة نجم منتخب مصر، ولكنها قامت بتظليل وجهه حتى لا يعرفه أحد، لكن في النهاية تم التأكد من هوية الشخص ومعرفة أن الشخص الذي يظهر في الصور هو النجم المصري.

وقال مصدر مقرب للني في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق: "أن نجم المنتخب المصري متزوج بالفعل من السيدة المغربية، لكنه كان يحرص على عدم نشر أي صور له معها احتراما لزوجته الأولى".

وبالعودة إلى أول منشور شاركته صورة النني لها رفقة نجم المنتخب المصري، فإننا نجد أنها صورة بالذكاء الاصطناعي، قامت بنشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "ممتنة وبشدة لرجل أحبني وقبلني كما أنا بعيوبي قبل ميزاتي، بجنوني قبل عقلي، بزلاتي قبل رزانتي، ممتنة لمن علمني أبجديات الحياة وكأنني قبله لم أولد ممتنة لكل نفس وكل همسة منه أخبرتني أنني مختلفة بامتياز ومقدرة بإسراف شكرًا حبيبي شكرًا زوجي الغالي".

ويذكر أن نجم منتخب مصر، احتفل أمس الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري، بعيد ميلاده الـ33، فهو من مواليد 11 يوليو عام 1992 بالمحلة الكبرى.

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