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تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي قبل نهائي كأس العالم للأندية

04:32 ص السبت 12 يوليه 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 21 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 21 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 21 صورة
    لاعبي باريس سان جيرمان
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    شغب جماهير باريس سان جيرمان
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    باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان (3)
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    باريس سان جيرمان
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    سقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب (1)
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    بالمر لاعب تشيلسي (1)
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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    ليام ديلاب يرتدي القميص الملعون مع تشيلسي
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القاهرة - مصراوي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية مرتقبة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، بالنسخة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع تشيلسي، الذي تغلب على فلومينينسي البرازيلي في مباراة مثيرة بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي.

تاريخ المواجهات بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

تعد هذه المباراة هي التاسعة التي تجمع بين الفريقين، إذ التقيا سابقًا في 8 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ويتفوق باريس سان جيرمان في المواجهات المباشرة بتحقيقه 3 انتصارات، مقابل فوزين لتشيلسي، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وفيما يلي نتائج المباريات السابقة بين الفريقين:

دور المجموعات - دوري أبطال أوروبا

14 سبتمبر 2004: باريس سان جيرمان 0 - 3 تشيلسي

24 نوفمبر 2004: باريس سان جيرمان 0 - 0 تشيلسي

ربع النهائي - دوري أبطال أوروبا

2 أبريل 2014: باريس سان جيرمان 3 - 1 تشيلسي

8 أبريل 2014: باريس سان جيرمان 0 - 2 تشيلسي

دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا

17 فبراير 2015: باريس سان جيرمان 1 - 1 تشيلسي

11 مارس 2015: باريس سان جيرمان 2 - 2 تشيلسي

16 فبراير 2016: باريس سان جيرمان 2 - 1 تشيلسي

9 مارس 2016: باريس سان جيرمان 2 - 1 تشيلسي

وتعد هذه المواجهة أول لقاء رسمي بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن اقتصرت لقاءاتهما السابقة على دوري أبطال أوروبا فقط.

أما على صعيد الأهداف، فقد سجل لاعبو باريس سان جيرمان 10 أهداف في شباك تشيلسي، بينما أحرز لاعبو "البلوز" 11 هدفا في مرمى الفريق الباريسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

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تاريخ مواجهات باريس وتشيلسي مباراة تشيلسي مباراة باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية 2025
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