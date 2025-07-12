كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني أمس الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري، بعيد ميلاده الـ33، فهو من مواليد 11 يوليو 1992.

وحرصت حنان زوجة النني الثانية على الاحتفال بعيد ميلاده، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لتورتة وهدايا وبلالين تحمل رقم 33.

وتصدر محمد النني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ليس بسبب عيد ميلاده ولكن بسبب انتشار خبر زواجه للمرة الثانية، على فتاة مغربية تدعى حنان.

وكانت البلوجر المغربية حنان، أثارت حالة واسعة من الجدل بشكل كبير، بعد نشرها صورة لها رفقة شخص ظللت جزء من وجهه، يشبه محمد النني عبر حسابها على منصة إنستجرام، هو ما تم التأكد منه بعد ذلك.

التسلسل الزمني لإعلان زواج محمد النني للمرة الثانية

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر فيه النني بصحبة زوجته الثانية، خلال تواجدهما لمتابعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصرى بالإمارات 2024.

وسبق ونشرت الزوجة الثانية للنني، بنشر أكثر من صورة رفقة نجم المنتخب المصري قبل انتشار خبر الزواج بشكل رسمي من صاحب الـ33 عاما.

وفي أبريل الماضي، نشرت حنان صورة رفقة اللاعب بالذكاء الاصطناعي، وكتبت: "ممتنة وبشدة لرجل أحبني وقبلني كما أنا بعيوبي قبل ميزاتي، بجنوني قبل عقلي، بزلاتي قبل رزانتي، ممتنة لمن علمني أبجديات الحياة وكأنني قبله لم أولد ممتنة لكل نفس وكل همسة منه أخبرتني أنني مختلفة بامتياز ومقدرة بإسراف شكرًا حبيبي شكرًا زوجي الغالي".

ومع بداية شهر يونيو الماضي، نشرت حنان صورة مع شخص يشبه النني وعلقت على الصورة: "اللهم اكفنا شر الناس ومكرهم، وحسدهم، وغيرتهم، وكيدهم، وخبثهم، وأذاهم يا رب".

ومنذ أيام قليلة نشرت "البلوجر" المغربية، صورة مع النجم المصري وظللت وجهه، كان يضع يديه على بطنها في إشارة لحملها، هي الصورة التي أثارت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم معرفة أمر زواجهما بشكل رسمي.

وكشف مصدر مقرب من نجم منتخب مصر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق: "إن اللاعب متزوج بالفعل من السيدة المغربية بعد تعرفه عليها في دولة الإمارات، وأنه يتجنب نشر صوره معها احتراما لزوجته الأولى".

أبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الثانية

وتعد زوجة النني الثانية صانعة محتوى "بلوجر"، كما أنها تمتلك علامة تجارية خاصة بالموضة، تحت اسم "لمست مراكش".

وفي السايق ذاته تمتلك حنان حساب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يصل عدد متابعيها عليه إلى ما يقرب من 32 ألف متابع.

والجدير بالذكر أن النني يتواجد حاليا في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، الذي انضم إليه في يوليو من عام 2024 في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي.

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