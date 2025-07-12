القاهرة – مصراوي

تحظى منصة DAZN باهتمام واسع من عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة بعد إعلانها عن بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر ومجاني.

وأعلنت المنصة منذ انطلاق البطولة عن نقل جميع المباريات عبر تطبيقها الرسمي وموقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع أو إدخال بيانات بنكية، وذلك في إطار اتفاق تاريخي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلغت قيمته مليار يورو، ويهدف إلى إتاحة مشاهدة البطولة بسهولة لجماهير الكرة حول العالم.

خطوات التسجيل في منصة DAZN لمتابعة مباراة نهائي كأس العالم للأندية:

1. البحث والدخول إلى المنصة

- افتح متصفح الإنترنت على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

- ابحث عن "DAZN" عبر محرك جوجل.

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي www.dazn.com أو حمل التطبيق من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).



2. إنشاء حساب جديد

- اختر "تسجيل حساب" (Sign Up).

- أدخل بياناتك الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور)، أو قم بالتسجيل مباشرة باستخدام حسابك على Google أو Facebook.



3. تصفح جدول البث

- بعد إنشاء الحساب، انتقل إلى الصفحة الرئيسية أو جدول البث المباشر.

- ابحث عن مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، أو انتظر اقتراب توقيت انطلاق المباراة لتظهر في الصفحة الرئيسية.



4. بدء المشاهدة

- بمجرد بدء المباراة، اضغط على زر "تشغيل" (Play).

- استمتع بالمشاهدة المجانية بجودة عالية عبر المنصة، دون أي رسوم.