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تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

02:46 ص السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 13 صورة
    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (7)
  • عرض 13 صورة
    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (5)
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    اعتداء مشجعي باريس سان جيرمان على بوتافوجو (6)
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القاهرة – مصراوي
تترقب الجماهير العربية وعشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري.
وقد حصلت مجموعة قنوات MBC السعودية على حقوق البث الحصري للمباراة النهائية، التي ستقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وفيما يلي بيانات تردد قناة MBC مصر 2 HD على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة للمباراة:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: عالية الدقة (HD)

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تردد قناة MBC مصر 2 HD نهائي كأس العالم للأندية 2025 مباراة تشيلسي مباراة باريس سان جيرمان
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