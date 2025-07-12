القاهرة – مصراوي

تترقب الجماهير العربية وعشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري.

وقد حصلت مجموعة قنوات MBC السعودية على حقوق البث الحصري للمباراة النهائية، التي ستقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وفيما يلي بيانات تردد قناة MBC مصر 2 HD على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة للمباراة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)