كأس العالم للأندية 2025

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تردد قناة MBC Action HD الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

02:44 ص السبت 12 يوليو 2025
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  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 13 صورة
    باريس سان جيرمان
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القاهرة – مصراوي
يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انطلقت البطولة في 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو الجاري.
وفي إطار تغطيتها الإعلامية الشاملة، أعلنت مجموعة قنوات MBC عن حصولها على حقوق البث الحصري لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تعرض المباراة عبر قناة MBC Action، التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: عالية الدقة (HD)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد قناة MBC Action HD نهائي كأس العالم للأندية مباراة تشيلسي مباراة باريس سان جيرمان
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