القاهرة - مصراوي

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في الدور نصف النهائي.

وسيلتقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مع تشيلسي الإنجليزي، الذي ضمن مقعده في النهائي عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

تقام مباراة النهائي بين باريس سان جيرمان وتشيلسي يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.