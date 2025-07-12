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القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

02:40 ص السبت 12 يوليه 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد
  • عرض 19 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
  • عرض 19 صورة
    باريس سان جيرمان (1)
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    لاعب تشيلسي (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    تعليقات الجماهير على فوز تشيلسي على الترجي
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    لاعب تشيلسي (1)
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    سقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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القاهرة - مصراوي
يترقّب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وتنقل المباراة النهائية عبر مجموعة قنوات MBC السعودية، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم للأندية 2025.
ومن المنتظر أن تعرض المباراة مجانًا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action، حيث ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للحدث، ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC.

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