القاهرة - مصراوي

يترقّب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنقل المباراة النهائية عبر مجموعة قنوات MBC السعودية، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ومن المنتظر أن تعرض المباراة مجانًا عبر قناتي MBC مصر 2 وMBC Action، حيث ستقدمان تغطية مباشرة وشاملة للحدث، ضمن حقوق البث الحصري التي تمتلكها مجموعة قنوات MBC.