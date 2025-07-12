كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بحضور إنفانتينو".. عصام الحضري رفقة أساطير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية

01:38 ص السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    عصام الحضري (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    _ عصام الحضري يطير إلى أمريكا لحضور افتتاح كأس العالم للأندية
  • عرض 5 صورة
    _ عصام الحضري يطير إلى أمريكا لحضور افتتاح كأس العالم للأندية
  • عرض 5 صورة
    عصام الحضري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تواجد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، رفقة مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، أمس في زيارة لمرضى المركز الصحي بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة مجموعة من نجوم كرة القدم، داخل المركز الصحي بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إنفانتينو".

وكتب عصام الحضري عبر حسابه على "إنستجرام" معلق على الصور التي قام بنشرها: "زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مستر انفانتينو، أساطير الفيفا لمرضى المركز الصحي في نيوجيرسي بأمريكا".

وظهر بالصور التي نشرها حارس مرمى الفراعنة السابق عدد من أساطير كرة القدم العالمية والمسؤولين أيضًا، على رأسهم الإيطالي روبيرتو باجيو، بالإضافة إلى لاعب تشيلسي السابق ويليان.

أقرأ أيضًا:
بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها

"مركز صادم لصلاح".. الكشف عن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عصام الحضري جياني إنفانتينو أساطير كرة القدم كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ