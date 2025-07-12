كتب - يوسف محمد:

تواجد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، رفقة مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، أمس في زيارة لمرضى المركز الصحي بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة مجموعة من نجوم كرة القدم، داخل المركز الصحي بنيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إنفانتينو".

وكتب عصام الحضري عبر حسابه على "إنستجرام" معلق على الصور التي قام بنشرها: "زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مستر انفانتينو، أساطير الفيفا لمرضى المركز الصحي في نيوجيرسي بأمريكا".

وظهر بالصور التي نشرها حارس مرمى الفراعنة السابق عدد من أساطير كرة القدم العالمية والمسؤولين أيضًا، على رأسهم الإيطالي روبيرتو باجيو، بالإضافة إلى لاعب تشيلسي السابق ويليان.

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