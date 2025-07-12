بعد 4 أعوام على الرحيل ميسي يعود لبرشلونة.. ما القصة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعتزم مسؤولو نادي برشلونة الإسباني تكريم نجمهم الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي خلال حفل افتتاح الملعب الجديد للنادي الذي يحمل اسم "سبوتيفاي كامب نو" .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن إدارة برشلونة ترغب مشاركة ميسي كضيف شرف في حفل الافتتاح.

ولكن مازال المشروع لم يكتمل بعد إذ يتبقى تركيب السقف الجديد للملعب والذي سيكتمل في صيف 2026، إذ أوضح التقرير ذاته أنه في حال تأخر الانتهاء من تركيب السقف سيتم تأجيل افتتاح المشروع.

ميسي كان قد رحلّ عن صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 لينضم لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يرحل بالانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي قد انضم لصفوف ناشئي برشلونة في موسم 2000/01 قادمًا من ناشئي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وتم تصعيد ميسي للفريق الأول بنادي برشلونة في موسم 2005/06 قبل أن يرحل في موسم 2021/22.

وشارك اللاعب صاحب الـ 38 عاما بقميص برشلونة بـ 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفًا وصنع 303 هدف.

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