كتب - يوسف محمد:

hحتفل نجم أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب مصر والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني، أمس بعيد ميلاده الـ33، فهو من مواليد 11 يوليو 1992 بمدينة المحلة الكبرى.

ويمتلك صاحب الـ33 عاما مسيرة كبيرة في كرة القدم، جعلته أحد أهم وأبرز اللاعبين في تاريخ مصر، نظرا للمستويات المميزة التي ظهر بها خلال مشواره ع المنتخب مصر وكذلك مع الأندية التي لعب لها.

أبرز المعلومات في مسيرة محمد النني

وبدأ صاحب ال 33 عاما مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل انضمامه إلى فريق المقاولون العرب في يوليو عام 2008.

وتم تصعيد النني إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في يوليو من عام 2010، وأول مباراة له مع الفريق كانت في أغسطس 2010 خلال مباراة ذئاب الجبل وبتروجيت، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق البترولي بهدف دون مقابل.

وشارك النني مع المقاولون العرب في 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم، قبل أن تأتي واحدة من أهم الخطوات في مسيرته هى خطوة الانتقال إلى فريق بازل السويسري في يناير 2013.

واستمر النني رفقة فريق بازل السويسري لمدة ثلاث سنوات، شارك خلالهم في 144 مباراة بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة، قبل أن تأتي الخطوة الأكبر في مسيرته الكروية وهى خطوة الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي، في يناير 2016.

وقضى محمد النني في صفوف الجانرز فترة تقترب من 9 سنوات، خرج خلالهم على سبيل الإعارة مرة وحيدة إلى فريق بشكتاش التركي، خلال تواجده رفقة الجانرز، تمكن النجم المصري من المشاركة في 161 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 16 هدفا بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وفي عام 2019 انتقل النني إلى فريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، شارك خلاله في 36 مباراة بكل البطولات، ساهم في 5 أهداف بواقع تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.

وانتقل صاحب ال 33 عاما إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، في يوليو 2024، قادما من فريق أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الجانرز.

وخاض النني مع الفريق الإماراتي خلال الموسم الماضي 33 مباراة بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك النني مع المنتخب المصري في 100 مباراة دولية بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف.

ونجح النني في المشاركة رفقة الفراعنة في كأس العالم عام 2018 بروسيا، كما أنه شارك في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر تحت 23 عاما في مناسبتين الأولى عام 2012 بلندن، الثانية في باريس 2024 كأحد اللاعبين الثلاث الذين انضموا للمنتخب فوق السن.

ألقاب النني في كرة القدم

وتوج صاحب الـ 33 عاما خلال مسيرته في كرة القدم بـ8 ألقاب مختلف، حيث توج بلقب الدوري السويسري مع بازل في 4 مناسبات مختلفة، بجانب حصد ثلاثة ألقاب رفقة أرسنال وهم، لقبين لبطولة كأس السوبر الإنجليزي ولقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع الجزيرة الإماراتي حصد النني في الموسم الأول له مع الفريق لقب وحيد، هو لقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

أقرأ أيضًا:

بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها



"مركز صادم لصلاح".. الكشف عن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025