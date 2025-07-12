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ستوري نجوم كرة القدم.. مرموش يظهر مع ويجز.. أفشة والقمر.. وإمام عاشور في حفل محمد رمضان

12:37 ص السبت 12 يوليه 2025
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    تدريبات أحمد عبدالقادر
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    تدريبات ميدو
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    تهنأة زيزو لأحمد يحيى
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    إمام عاشور في حفل محمد رمضان بالساحل
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    ستوري مرموش
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    أفشة يؤدي مناسك العمر
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    كوكا يستمتع بإجازة الصيفية
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    كوكا لاعب الأهلي يستمتع بإجازته الصيفية
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    مشاركة إيشو بودية أورانج
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    تهنئة زيزو لمحمد النني
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    محمد أفشة بجانب مجسم للقمر
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعاد النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش نشر مقطع فيديو يظهر به مع مؤدي الراب ويجز كجزء من حملة تبدو إعلانية، فيما هنأ أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي وكيل اللاعبين أحمد يحيى والمحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني بمناسبة عيد ميلادهما.

وشارك لاعب الزمالك أحمد إيشو صورة له من مشاركته بودية فريقه أمام نظيره أورانج، كما شارك إمام عاشور نجم الأهلي متابعيه جانبًا من حضور حفلة غنائية لمحمد رمضان.

وشارك كذلك لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر متابعيه جانبًا من التحضيرات البدنية التي يقوم بها خلال الفترة الحالية وكذلك أحمد حسام "ميدو"، فيما نشر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" صورًا من تواجده في السعودية لأداء مناسك العمر كما ظهر بصورة بجانب مجسم للقمر كما شارك كوكا لاعب الأهلي متابعيه جانبًا من استمتاعه بالإجازة الصيفية.

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