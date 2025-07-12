ستوري نجوم كرة القدم

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعاد النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش نشر مقطع فيديو يظهر به مع مؤدي الراب ويجز كجزء من حملة تبدو إعلانية، فيما هنأ أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي وكيل اللاعبين أحمد يحيى والمحترف المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني بمناسبة عيد ميلادهما.

وشارك لاعب الزمالك أحمد إيشو صورة له من مشاركته بودية فريقه أمام نظيره أورانج، كما شارك إمام عاشور نجم الأهلي متابعيه جانبًا من حضور حفلة غنائية لمحمد رمضان.

وشارك كذلك لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر متابعيه جانبًا من التحضيرات البدنية التي يقوم بها خلال الفترة الحالية وكذلك أحمد حسام "ميدو"، فيما نشر لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" صورًا من تواجده في السعودية لأداء مناسك العمر كما ظهر بصورة بجانب مجسم للقمر كما شارك كوكا لاعب الأهلي متابعيه جانبًا من استمتاعه بالإجازة الصيفية.