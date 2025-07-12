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"شدة تنافس".. كريم أشرف يعلق على مستوى المهاجمين المصريين

06:00 ص السبت 12 يوليو 2025

كريم أشرف في تدريبات الأخدود

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علق كريم أشرف لاعب نادي الأخدود السعودي على مستوى المهاجمين المصريين خلال الفترة الأخيرة.

وقال كريم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا أشاهد الدوري المصري، لكن المنتخب لم يشهد مهاجم ثابت خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "هناك فترة تواجد مروان محسن، وآخرى أحمد حسن كوكا وباسم مرسي وعمرو جمال، ومصطفى محمد وباسم مرسي، وجميعم ما زالوا في أرضية الملعب".

وأوضح: "هذا شئ إيجابي بسبب شدة تنافس اللاعبين على هذا المركز، لكن بالنسبة لي مصطفى محمد هو أنجحهم بعد مستوى جيد مع الزمالك قبل الاحتراف والتألق".

وأتم: "كمهاجم مثلي الأعلى لويس سواريز، وهناك العديد من المهاجمين المميزين أمثال كريم بنزيما وكافاني وإبراهيموفيتش، لكن كشخصية وعقلية محمد صلاح هو مثلي الأعلى".

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كريم أشرف نادي الأخدود السعودي الدوري المصري لويس سواريز
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