"شدة تنافس".. كريم أشرف يعلق على مستوى المهاجمين المصريين
علق كريم أشرف لاعب نادي الأخدود السعودي على مستوى المهاجمين المصريين خلال الفترة الأخيرة.
وقال كريم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا أشاهد الدوري المصري، لكن المنتخب لم يشهد مهاجم ثابت خلال الفترة الأخيرة".
وأضاف: "هناك فترة تواجد مروان محسن، وآخرى أحمد حسن كوكا وباسم مرسي وعمرو جمال، ومصطفى محمد وباسم مرسي، وجميعم ما زالوا في أرضية الملعب".
وأوضح: "هذا شئ إيجابي بسبب شدة تنافس اللاعبين على هذا المركز، لكن بالنسبة لي مصطفى محمد هو أنجحهم بعد مستوى جيد مع الزمالك قبل الاحتراف والتألق".
وأتم: "كمهاجم مثلي الأعلى لويس سواريز، وهناك العديد من المهاجمين المميزين أمثال كريم بنزيما وكافاني وإبراهيموفيتش، لكن كشخصية وعقلية محمد صلاح هو مثلي الأعلى".
فيديو قد يعجبك: